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KKTC'de Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Ali Ruhluel - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra, çok sayıda kişinin katıldığı programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, teravih ve tesbih namazları kılındı.

Öte yandan, Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Hala Sultan Camisinin Revak bölümünde Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi açıldı.

AA / Ali Ruhluel - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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