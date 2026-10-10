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KKTC'de batan gemide ölen Mustafa Demir, Hatay'da kardeşinin yanına defnedildi

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KKTC'de batan gemide ölen Mustafa Demir, Hatay'da kardeşinin yanına defnedildi
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KKTC'de batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Mustafa Demir'in cenazesi Hatay'da toprağa verildi. Demir'in naaşı, aynı olayda yaşamını yitiren 28 yaşındaki kardeşi Mahmut Demir'in kabrinin yanına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Demir'in (33) cenazesi Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Demir'in naaşı yakınlarına teslim edildi.

Eşi hamile olan 2 çocuk babası Demir'in cenazesi, Reyhanlı ilçesi Kavalcık Mahallesi'ndeki Harran Camisi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, Kavalcık Mezarlığı'nda aynı olayda hayatını kaybeden 28 yaşındaki kardeşi Mahmut Demir'in kabrinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınları ile Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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