KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümetin istifasını Cumhubaşkanı Tatar'a sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Başbakan Sucuoğlu, 25 Nisan'da kurulan hükümetinin istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu, Tatar'ın istifayı kabul ettiğini ve yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devamı yönündeki yetki yazısını kendilerine verdiğini söyledi.

Önlerindeki süreci hep birlikte izleyeceklerini dile getiren Sucuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi ve demokratik süreç gereği gereken adımları atacak, bunları değerlendirdik. Hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki süreç çok daha iyi olur." diye konuştu.

KKTC'de UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı almıştı.

YDP ile DP, bu karara gerekçe olarak hükümet için 100 günlük eylem planı hazırladıklarını ve bunun güven oylamasından önce imzalanmasını beklediklerini ancak Sucuoğlu'nun bunu imzalamamasını göstermişti.

Güven oylaması yapılamayacak

KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün yapılması planlanan hükümetin güven oylaması, Sucuoğlu'nun istifa dilekçesini sunması nedeniyle yapılamadı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Sucuoğlu'nun hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a sunması nedeniyle, Bakanlar Kurulu için güven oylamasını yapmak üzere toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Birleşiminin gerekçesi ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bugünkü Olağanüstü Genel Kurul Birleşimi yapılmamıştır." ifadeleri yer aldı.

UBP-DP-YDP hükümeti 25 Nisan'da kuruldu

KKTC'de UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulmuştu.

Sucuoğlu'nun kabine listesini sunduğu KKTC'nin 39. hükümeti, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP 2 sandalye elde etti.