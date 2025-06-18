Kızının Hayalini Gerçekleştirmek İçin Üniversiteye Girdi

Kızının Hayalini Gerçekleştirmek İçin Üniversiteye Girdi
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Lösemi nedeniyle kaybettiği kızının üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için sınava giren Esma Şam, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde başarılı bir şekilde eğitimine devam ediyor.

Malatya'da 17 yaşındaki kızını 3 yıl önce lösemiden kaybeden Esma Şam, evladının üniversite okuma hayalini kazandığı İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştiriyor.

Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi 2. sınıfta okuyan Yeter Şam, 3 yıl önce derste bayıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şam daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Burada lösemi teşhisi konulan Şam, Onkoloji Bölümü'nde kemoterapi görmeye başladı.

3,5 yaşındaki kardeşinden alınan ilik nakledilen Şam, hastalığının teşhisinden yaklaşık 9 ay sonra 11 Temmuz 2022'de aniden rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi.

Kızını kaybettikten sonra zorlu günler geçiren anne Esma Şam, evladının devletine, milletine faydalı olmak için üniversite okuma isteğini yerine getirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmeye karar verdi ve başvuruda bulundu.

Geçen yıl İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazanan Şam, derslerinde başarılı olarak ikinci sınıfa geçmeye hak kazandı.

"Devletime, milletime faydalı olmak için okula devam ediyorum"

Şam, AA muhabirine, kızının hep genetik mühendisliği okumak istediğini söyledi.

Kızının hayalleri olduğunu, okumayı çok sevdiğini anlatan Şam, şöyle devam etti:

"Kızım, okumak vatanına, milletine faydalı olmak istiyordu, çok zekiydi. Hatta hocamız da nakil sırasında geldiğinde bölümünü falan soruyordu. Ben lise terktim. Liseyi dışarıdan bitirip onun hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girdim. Devletimizden de Allah razı olsun. 34 yaş üstü kadınlar için kontenjan varmış. Yoğun duygularla sınava girdim. O sınav hayatımın en anlamlı sınavıydı diyebilirim. Duygusal bir şeydi. Çok şükür, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

Şam, sınav sonuçlarının açıklanacağı gün sabah namazından sonra rüyasında kızını gülümserken gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir mutlu haber alacağım diye düşündüm. Sonra kız kardeşim aradı, sınav açıklanmış 'Abla İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazandın.' dedi. Bu oymuş Esma, çok şükür, Allah nasip etti, doğru yoldasın, dedim. Kızımın hayallerini inşallah gerçekleştirebileceğim. Bir insana faydalı olabilmek için, devletime, milletime faydalı olmak için okula devam ediyorum. Onun hayalini gerçekleştirme çabası, azmiyle en iyi şekilde yapmaya çabalıyorum."

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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