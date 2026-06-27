Kızıltepe'de anız yangınları; saman balyası makinesi yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan anız yangınları ile saman balyası makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sevimli ve Demirkapı mahallelerinde anız, Büyükboğaziye Mahallesi'nde ise saman balyası makinesinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangınların ardından ihbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyası makinesi kullanılamaz hale gelirken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı