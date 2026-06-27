Haberler

Kızıltepe'de anız yangınları; saman balyası makinesi yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki ayrı bölgede anız yangını ve bir saman balyası makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan anız yangınları ile saman balyası makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sevimli ve Demirkapı mahallelerinde anız, Büyükboğaziye Mahallesi'nde ise saman balyası makinesinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangınların ardından ihbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyası makinesi kullanılamaz hale gelirken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti

20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Japon arkeolog, Büklükale'de Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri buldu

Japon arkeolog buldu! Büyük İskender’in izleri o ilimizde ortaya çıktı
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı