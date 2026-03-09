Haberler

Samsun Kızılırmak Deltası'nda kuşların kuluçka dönemi başladı

Samsun Kızılırmak Deltası'nda kuşların kuluçka dönemi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelmesiyle birlikte kuşların kuluçka dönemine girdi. Deltada 365 kuş türü bulunuyor ve ziyaretçiler çeşitli türleri gözlemleyebiliyor.

Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, baharın gelişiyle kuşların kuluçka dönemi başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, alandaki kış yoğunluğunun tamamen çekilmeye başladığını söyledi.

Deltanın biyolojik çeşitliliğine dikkati çeken Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 365 kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Yine 500 kuş türünden 365'i ilkbahar ve sonbahar göçleriyle toplamda tespit edilen tür sayımız. 165 tür ise kalıcı türlerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Baharın gelmesiyle kuşların kuluçka dönemine girdiğine işaret eden Yılmaz, "Baharın gelmesiyle artık bu türlerimiz burada kuluçkaya yatacaklar, mayıs-haziran itibarıyla ise biz bu türlerdeki yavrularını, gelişim aşamalarını, her türlü faaliyetlerini burada izleyeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerin gözlemleyebileceği türlere de değinen Yılmaz, "Ağırlıklı olarak gelen ziyaretçilerimizin de görebildiği kuğular, turnalar, ördek türleri. Özellikle sessiz kuğu, küçük kuğu ve ötücü kuğuları alan içinde görebilmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor