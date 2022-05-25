Kızıldamlar Göleti sulama hatlarındaki arıza onarılıyor - Haberler

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Kızıldamlar Göleti sulama hatlarındaki arıza onarılıyor

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Kızıldamlar Göleti sulama hatlarındaki arıza onarılıyor

Bilecik Valiliği, Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Bilecik Valiliği, Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıldamlar, Yeniköy ve Küre köylerinde tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanılan göletin sulama hatlarında arızalar meydana geldiği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde arızanın giderildiği kaydedilen açıklamada, "Geçtiğimiz ay başlayan ve ana hatta devam eden çalışmaların hafta sonuna kadar bitecek ve tarım arazilerine su verilmeye başlanacak." ifadesi kullanıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik Valiliği, Bilecik, Yeniköy, Tarım, Güncel, Haberler

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