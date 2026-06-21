Adada yaşayan yaşlı kadına kayıkla yardım malzemesi ulaştırıldı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Türk Kızılay ekipleri, Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada tek başına yaşayan 93 yaşındaki Halime Sual'e, kayıkla yardım malzemesi ulaştırdı.

Türk Kızılay ekipleri, nilüferlerle kaplı Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada, yıllardır tek başına yaşayan Halime Sual'i ziyaret etti. Ulaşımın sadece kayıkla yapılabildiği adaya giden ekipler, Sual'e gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırdı. Ekipler, ziyaret sırasında bahçeden topladıkları çiçekleri de Sual'e verdi. Bu sırada oluşan duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Barakada tek başına yaşayan Sual, ekiplere teşekkür etti.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU, Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı