KIZI, DAMADI VE TORUNLARINI BULAMAYAN BABA: ENKAZDAN BİR TORBA TAŞ ALIP MEZAR YAPTIRACAĞIM

Hatay Antakya'da depremden sonra enkaza dönen İlke Apartmanı'nda eşi Semih, ikiz çocukları İpek ve Duru'yla yaşayan Ayşenur Canan Koyuncu yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunamadı. 25 gün geçmesine rağmen çocuklarına ulaşamadıklarını anlatan Koyuncu'nun babası Ali Yurdakul, "Gece gündüz enkazın başındaydık, kızım, damadım ve torunlarım bulunamadı. Bütün hastaneleri aradık, resimlere baktık yoklar. Bu saatten sonra çok da umudum kalmadı. Yeni ev aldılar bize yakın olmak için orada oturmadılar. O ev değil kirada oturdukları yıkıldı. Diyanet'e yazdım, cevap bekliyorum. Enkazdan bir torba doldurup dördüne mezar yaptırmayı düşünüyorum" dedi.

"ÇALIŞMALAR YAPILIRKEN BİNADAKİ YANGIN HİÇ SÖNMEDİ"

İSTANBUL'DA YAŞIYORDUK, BURAYA DÖNMEMİZ İÇİN GÜN SAYDILAR

HİÇ DEĞİLSE BİR MEZARLARI OLSUN İSTİYORUM

HER EVDE BİR ACI VAR

Çocuklarımın birçok hayali olduğunu söyleyen Yurdakul, "Yeni ev aldılar bize yakın olsunlar diye orada oturmadılar. Komşu olalım diye yanımızdaki yıkılan binada oturdular. Yeni aldıkları ev de yıkılmadı. Yıkılan bina da 8-9 yıllıktı. İki inşaat mühendisiyle görüştüm demiri çok iyiymiş ve betonu çok kötüymüş. Bacanağım, teyzem, amcam da öldü. Her köyde her evde bir acı var. Allah herkese sabırlar versin" ifadelerini kullandı.