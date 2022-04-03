KIZ KALESİ'NDE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

MERSİN'de havanın ısınmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kız Kalesi'nde güneşin tadını çıkardı.

Baharı güneşli karşılayan kentte hava 26, deniz sıcaklığı ise 17 dereceye ulaştı. Güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kız Kalesi'nin de bulunduğu sahile ilgi gösterdi. Kimi tatilci denizde yüzerken kimi güneş altında kitap okuyarak bronzlaşmayı tercih etti. Çocuklar ise kumsalda ve denizde oyunlar oynadı.

Kız Kalesi yakınlarında yazlıkları bulunan Hollandalı Jan ve Mia Besseling çifti, bölgenin tarihi dokusuna aşık olduklarını söyledi. (DHA)