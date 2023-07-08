Kız kaçırma meselesi nedeniyle ev kurşunlandı, 2 kardeş yaralandı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle bir evi kurşunlayan 3 kişi, otomobilleriyle kaçarken 2 kardeşe çarptı. Yaralanan kardeşlerden Halil İbrahim Kaya yaşamını yitirirken, Arif Kaya'nın ise tedavisi sürüyor.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce Gülistan Atılgan, Kadir Kaya ile kaçarak, Kaya'nın babası Ünal Kaya'nın yanında yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Gülistan Atılgan'ın Avrupa'da yaşayan ağabeyi ve arkadaşları Ünal Kaya'nın evine araçla gelerek evi kurşunladı. Silah seslerini duyan Ünal Kaya'nın kardeşleri Halil İbrahim Kaya ve Arif Kaya dışarı çıktı. Otomobille kaçmaya çalışan Atılgan'ın ağabeyi ve 2 arkadaşı, Kaya kardeşlere çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ağır yaralı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlerken, Arif Kaya ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Kaya, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın takibi sonucunda olay yerinden kaçan şüpheliler, yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Otopsi işlemleri tamamlanan Halil İbrahim Kaya'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Üçkonak Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya, toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.