Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi - Haberler

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Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi

Denizli'nin Tavas ilçesindeki 5 bin dekar tarım arazisinde, kış yağışlarıyla yer altında oluşturulan suni depolama alanında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarının beslenmesi sağladı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki 5 bin dekar tarım arazisinde, kış yağışlarıyla yer altında oluşturulan suni depolama alanında biriktirilen 30 bin metreküp Su, yer altı su kaynaklarının beslenmesi sağladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Kızılca Ovası'ndaki 5 bin dekar tarım arazisi üzerinde, kış yağışlarındaki suların biriktirilebilmesi ve depolanan suların yaz aylarında tarımsal faaliyetlerinde kullanılabilmesi amacıyla hızlı bir şekilde taşkın tahliye kanalları, düdenler ve besleme havuzu çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar dahilinde 22 kilometre uzunluğunda inşa edilen tahliye kanalları, 2 adet düden ve besleme havuzu vasıtası ile yağmur suları yer altına verilerek, ön görülen bölgedeki yer altı suyu potansiyelinin artırılması ve aşırı yer altı suyu çekimlerinin etkisinin azaltılması hedeflendi.

Kızılca Ovası'nda yapılan çalışmaların meyvesini vermesi sayesinde yer altında yaklaşık 30 bin metreküp su depolanarak, yer altı su kaynaklarının beslenmesi sağlandı.

(Mehmet Barlas/ İHA)

Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi

Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi

Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi

Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Denizli, Tarım, su, Güncel, Haberler

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