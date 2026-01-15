Haberler

Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Miraç Kandili mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, bu özel gecenin toplumsal barışa ve birlik beraberliğe katkı sağlamasını diledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Miraç Kandili'ni yayımladığı mesajla kutladı.

Demiryürek, yazılı açıklamasında, Miraç'ın Hz. Muhammed'in şahsında tecelli eden, sabır, metanet ve sarsılmaz bir inancın neticesinde ulaşılan müstesna bir makamı ifade ettiğini belirtti.

Bireysel olarak erdemli olunması, toplumsal hayatta ise karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün esas alınması gerektiğini hatırlatan mübarek geceye ulaşıldığını belirten Demiryürek, milli birlik ve beraberliğin en güçlü dayanaklarından olan bu tür özel günlerin, yardımlaşma duygularının perçinlenmesi, kırgınlıkların giderilmesi ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için kıymetli birer fırsat olduğunu kaydetti.

Demiryürek, "İdrak edeceğimiz bu gecenin, başta Kırşehirli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın gönül dünyasında huzura ve toplumsal barışın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu kutlu gecenin insanlığa esenlik, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
