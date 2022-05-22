Kırşehir Valisi Buhara, ilçe ziyaretlerine başladı - Haberler

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ve Boztepe ilçelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur ilçesinde incelemelerde bulunan Buhara, çay bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde de incelemelerde bulunan Buhara, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Boztepe ilçesine geçen Buhara, esnaf ve işletmecilere hayırlı işler temennisinde bulundu.

Boztepe'de bir tarım işletmesini de ziyaret eden Buhara, işletmenin bölgede modern tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamasından dolayı son derece memnun olduğunu belirtti.

Buhara'ya ziyaretlerinde kaymakamlar ve yetkililer de eşlik etti.