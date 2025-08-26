Kırşehir'den 8 Öğrenci Üniversitelere Yerleşti

Kırşehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen 8 öğrenci, üniversitelerin farklı bölümlerini kazandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesinde kalan 8 genç istedikleri bölümlere yerleşerek, kurum yöneticilerini gururlandırdı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise devletin koruması ve bakımı altında yetişen çocukların 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) elde ettikleri gurur verici başarıyı kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Vali Demiryürek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, ziraat, eğitim, fen-edebiyat, iletişim ve spor bilimleri fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yerleşerek önemli bir adım atmışlardır. Bu başarı, devletimizin sunduğu güçlü destek ve şefkatli yaklaşımın, çocuklarımızın azmi ve gayretiyle birleşmesinin bir sonucudur. Kıymetli evlatlarımızı yürekten kutluyor, eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyoruz. Onların yanında olmaya, geleceğe güvenle yürümeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

İl Müdürü Murat Konan da kurumdaki gençlerin YKS'de gösterdikleri başarıdan duydukları mutluluğu vurgulayarak, "Evlatlarımızın elde ettiği bu başarı hepimizi gururlandırdı. Onların geleceğine ışık tutmak için destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.