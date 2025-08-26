Kırşehir'den 8 Öğrenci Üniversitelere Yerleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen 8 öğrenci, üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Vali Demiryürek, bu başarıyı devletin sunduğu destek ve öğrencilerin azmiyle ilişkilendirerek kutladı.

Kırşehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen 8 öğrenci, üniversitelerin farklı bölümlerini kazandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesinde kalan 8 genç istedikleri bölümlere yerleşerek, kurum yöneticilerini gururlandırdı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise devletin koruması ve bakımı altında yetişen çocukların 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) elde ettikleri gurur verici başarıyı kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Vali Demiryürek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, ziraat, eğitim, fen-edebiyat, iletişim ve spor bilimleri fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yerleşerek önemli bir adım atmışlardır. Bu başarı, devletimizin sunduğu güçlü destek ve şefkatli yaklaşımın, çocuklarımızın azmi ve gayretiyle birleşmesinin bir sonucudur. Kıymetli evlatlarımızı yürekten kutluyor, eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyoruz. Onların yanında olmaya, geleceğe güvenle yürümeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

İl Müdürü Murat Konan da kurumdaki gençlerin YKS'de gösterdikleri başarıdan duydukları mutluluğu vurgulayarak, "Evlatlarımızın elde ettiği bu başarı hepimizi gururlandırdı. Onların geleceğine ışık tutmak için destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.