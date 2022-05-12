Kırşehir'de topraksız tarım tekniğiyle 10 ton çilek üretildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de topraksız tarım tekniğiyle 10 ton çilek üretildi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de topraksız tarım tekniğiyle 10 ton çilek üretildi

Kırşehir'de topraksız tarım uygulaması yapılan 3 serada bir yılda 10 ton çilek üretildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de topraksız tarım uygulaması yapılan 3 serada bir yılda 10 ton çilek üretildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, çilek üretilen seralardan birini ziyaret ederek işletmeci Cemil Pehlivan'dan bilgi aldı.

Seçen, 3 serada farklı çilek çeşitlerinin denendiğini belirterek, uygulamanın alternatif tarım ürünlerine güzel örnek olduğunu vurguladı.

Bu seralarda topraksız tarım tekniğinin uygulandığını vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"Seralarda yıllık 10 ton üretim yapılmaktadır. Bölgede yapılan geleneksel tarıma alternatif olan bu tür seralar ilimizde de farklı ürünler yetiştirilebildiğini göstermektedir. Son zamanlarda girişimcilerimiz tarafından değişik ürünlerin üretimi ilimiz genelinde artmaktadır. Biz de üreticilerimizi bu alanlarda da desteklemeye devam edeceğiz."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Cemil Pehlivan, Kırşehir, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title