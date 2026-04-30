Kırşehir'de Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

KIRŞEHİR'de düşük ayarlı altınları bozdurarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcular bölgesinde durumundan şüphelendikleri İ.T. ve A.A.'ya üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerlerinde 8 adet ayarı düşük tam altın bulundu. Şüphelilerin ayrıca farklı kuyumculara toplam 7 adet ayarı düşük tam altın sattığı belirlendi. Araçtaki aramada da 38 adet ayarı düşük tam altın, 859 bin 400 TL ve 11,71 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilenler ve daha önce satıldığı tespit edilenlerle birlikte toplam 53 adet ayarı düşük tam altına el konuldu. Gözaltına alınan İ.T. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
