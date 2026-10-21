Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaçan sürücüyü trafik polisleri Heimlich'le kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaçan sürücüyü trafik polisleri Heimlich'le kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de dün 13.30'da Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde sürücü, nefes borusuna şeker kaçtığını belirterek polislerden yardım istedi. Trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla şeker çıkarıldı; sağlık durumu iyi olan sürücü ekiplere teşekkür ederek ayrıldı.

KIRŞEHİR'de araç kullanırken nefes borusuna şeker kaçan sürücü, yardım istediği trafik polisleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Direksiyon başında nefes borusuna şeker kaçan erkek, aracını trafik istasyonunun önünde durdurup, polis ekiplerinden yardım istedi. Nefes almakta güçlük çeken ve boğazını tutarak işaretlerle yardım isteyen sürücüye, görevli trafik polisleri müdahale etti. Polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla sürücünün nefes borusunu tıkayan şeker çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan sürücü, kontrol ve dinlenme amacıyla bir süre istasyon amirliğinde misafir edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sürücü, hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür ederek istasyondan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Taylor Swift'i çileden çıkardılar! Maçta ortalık karıştı

Ünlü şarkıcının maç keyfi kabusa döndü
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket

Ne yapıyorsun Kerem?
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak