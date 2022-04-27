Kırşehir'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin tedavi edilecek - Haberler

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Kırşehir'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin tedavi edilecek

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin tedavi edilecek

Kırşehir'de doğada kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de doğada kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Mucur ilçesi kırsalında tarım arazisinde kanadı kırık kızıl şahin gören bir kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Kurum ekiplerince bulunduğu yerden alınan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Kırşehir, Tarım, Güncel, Haberler

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