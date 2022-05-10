Kırşehir'de "40 Köy 40 Tohum Projesi"nde 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de "40 Köy 40 Tohum Projesi"nde 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de '40 Köy 40 Tohum Projesi'nde 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı

Kırşehir Belediyesince, yerli üretimi desteklemek amacıyla üreticilere ve vatandaşlara 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesince, yerli üretimi desteklemek amacıyla üreticilere ve vatandaşlara 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'ndaki ikinci etap fide dağıtım programı için 4 farklı noktada çadır kuruldu.

Çadırların önünde sıra oluşturan vatandaşlar, domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ziraat Odası iş birliğinde domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerini ürettiklerini ifade etti.

İlk etapta 6 Mayıs'ta 84 bin fide dağıttıklarını belirten Ekicioğlu, bugün düzenlen programla yerli üreticiye destek vermeye devam ettiklerini aktardı.

Üreten bir Kırşehir'i hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz cuma günü ve bugün toplamda 234 bin fideyi dağıtarak halkımızın büyük bir bölümüne katkı sunduk. Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildiğimiz fide dağıtımına yerli üreticilerimizin yoğun ilgi ve talep göstermesi de bu konuda yaptığımız işin öneminin altını bir kez daha çiziyor. Halkımızın yerli fide kullanarak tarımsal üretime yönelmesi ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunması dışarıya olan bağımlılığın azaltılması noktasında da büyük önem arz ediyor."??????

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Domates, Tohum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title