Kırşehir'de yerli tohumu teşvik için 84 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kırşehir Belediyesi, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında kent meydanında ata tohumundan üretilen 84 bin sebze fidesi dağıttı.

Kırşehir'in iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin yerli tohumlarından üretilen fidelerin ücretsiz dağıtımı için Cacabey Meydanı'nda çadır kuruldu.

Dağıtımın tek noktadan yapılması nedeniyle çadırın önünde ve çevresinde yoğunluk oluştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinlikte, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında üreticilere yerli tohum desteği sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bugün meydanda 84 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldığını vurgulayan Ekicioğlu, "9 Mayıs 2022 Pazartesi günü de 150 bin fidemizin dağıtımına Park ve Bahçeler Müdürlüğünde devam edeceğiz. Kırşehir Belediyesi olarak üreticilerimize bu konuda destek sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fide dağıtım etkinliğine Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu da katıldı.