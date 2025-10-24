Haberler

Kırşehir Başsavcısı Öğrencilerle Tarım Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Kırşehir Başsavcısı Öğrencilerle Tarım Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşide başsavcı, tarıma olan ilgisini ve cezaevlerinde yapılan tarımsal üretimleri anlattı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşi öncesinde konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, tarımı ve üretimi seven bürokratlar ve idarecilerle öğrencileri buluşturarak, onların ufkunu açmayı hedeflediklerini belirtti.

Çınar, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'in tarımı desteklemesi, tarım alanında yaptığı çalışma ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Daha sonra moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Şirin'in yaptığı "Üreten Eller, Yeniden Kazanılan Hayatlar: Cezaevlerinde Tarımsal Üretim ve İş Birliği" söyleşiye geçildi.

Söyleşide Başsavcı Ener, kendisinin tarıma olan ilgisinin çocukluğunda başladığını anlatarak, Kırşehir Açık Cezaevlerinde yapılan tarımsal üretimler hakkında bilgi verdi.

Kurum olarak tarımsal üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ener, kuruma bağlı arazi ve alanlarda büyükbaş besi hayvancılığı ve seralarda üretim yaptıklarını ifade etti.

Bazı arazilerde de arpa ve yem bitkileri yetiştirdiklerini bildiren Ener, bu faaliyetleri yürütürken Ziraat Fakültesinden de destek aldıklarını aktardı.

Ener, aynı zamanda cezaevlerindeki mahkumların da sosyal hayata adapte olmaları açısından tarımsal faaliyetlerin içinde yer aldıklarını anlattı.

Söyleşinin ardından Kırşehir Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
