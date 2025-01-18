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Kırklareli Valisi Uğur Turan Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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Vali Uğur Turan, Vize ilçesinde Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve merkezde hizmet alan engellilerle sohbet etti. Ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Turan'a İlçe Kaymakamı Kemal Balaban da eşlik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Merkezden hizmet alan engellilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Turan, ardından ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Turan'a İlçe Kaymakamı Kemal Balaban da eşlik etti.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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