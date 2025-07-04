Kırklareli Valisi Uğur Turan Pehlivanköy ve Kuştepe Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ve ardından Kuştepe köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Turan, kaymakam Yunus Emre Yıldız ile esnafları ziyaret etti.
Esnaflarla sohbet eden Turan, vatandaşların da isteklerini dinledi.
Turan, ardından Kuştepe köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel