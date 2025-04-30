Kırklareli Valisi Uğur Turan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezini Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezdeki personelle bir araya gelen Turan, talepleri dinleyerek Kaymakam Yunus Emre Yıldız'dan bilgi aldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.
Vali Turan, merkezi gezerek Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'dan bilgi aldı.
Personelle bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.
İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bulundu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel