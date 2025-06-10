Kırklareli Valisi Uğur Turan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelle sohbet etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemede bulundu.

Vali Turan, merkezi gezerek Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Turan, merkezin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdür vekili Mutlu Bucurgat da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Hindistan, Pakistan'a saldırı tehdidi: Provoke edilirsek saldırırız

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.