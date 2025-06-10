Kırklareli Valisi Uğur Turan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelle sohbet etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemede bulundu.
Vali Turan, merkezi gezerek Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten bilgi aldı.
Personelle sohbet eden Turan, merkezin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.
İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdür vekili Mutlu Bucurgat da yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel