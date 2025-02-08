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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mahalle Buluşmaları Programı Kapsamında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mahalle Buluşmaları Programı Kapsamında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'daki Gündoğu Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Buluşmaları Programı'nda vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve sosyal projelerin hızlandırılacağını açıkladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, Gündoğu Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.

Mahalle Buluşmaları Programı önemsediğini ifade eden Turan, tüm mahallelerde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Turan, mahallelerde sürdürülen ve planlanan sosyal projelerin hızlandırılacağını sözlerine ekledi.

Programda, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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