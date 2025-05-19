Kırklareli Valisi Uğur Turan İki İlçede Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan İki İlçede Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelip isteklerini dinledi, köy yaşam merkezi ve Evciler köyünü ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, Demirköy ilçesinin Balaban köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Ardından Köy Yaşam Merkezi'ni gezen Turan, kaymakam Ertuğrul Bayram'dan bilgi aldı.

Turan daha sonra Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Evciler köyünü ziyaret etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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