Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Köy Ziyaretleri
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu. Kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, istekleri dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, Babaeski ilçesinin Pancar köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Ardından köyü gezen Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan'dan bilgi aldı.
Turan, Lüleburgaz ilçesinin Karaağaç köyünde de bir kahvehanede vatandaşların taleplerini dinledi.
Ziyarette Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel