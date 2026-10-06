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Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Turan, okul müdüründen bilgi aldı, öğretmenlerle görüşüp öğrencilerle sohbet etti ve eğitim kalitesini yükselteceklerini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Okul binasını gezen Turan, okul müdürü Nejat Büyükyakalı'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turan, eğitim kalitesini el birliğiyle daha da yukarıya taşıyacaklarını belirtti.

Vali Turan, sınıfları da gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA
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