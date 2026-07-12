Haberler

Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valiliği, artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Anız ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması, tarımsal faaliyetlerde yangın söndürme ekipmanı bulundurulması ve acil durumlarda 112'nin aranması istendi.

Kırklareli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınlarına karşı her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların anız ve ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmamaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, doğaya izmarit atılmaması ve atıkların çöp kutularına bırakılması istendi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetler sırasında da tedbirli olunması gerektiği hatırlatılarak, bu alanlarda mutlaka yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

En ufak bir duman veya yangın belirtisinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği kaydedilen açıklamada, acil durumlarda ekiplere konumun anında iletilebilmesi ve yardımın daha hızlı ulaşabilmesi için vatandaşlara "Hayat 112 Acil" mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı