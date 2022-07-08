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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde buğday hasat töreni düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde buğday hasat töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Lüleburgaz Türkgeldi Çiftliğinde düzenlenen törende Kaymakam Salih Yüce, biçerdöver ile ekili alanın bir kısmını hasat etti.

Yüce, ekili alan sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Lüleburgazlı sporcular karate turnuvasından madalyalarla döndü

Lüleburgazlı karateciler, 3. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'ndan madalyalarla döndü.

Gemlik'te düzenlenen turnuvada Şamiloğlu Karate Spor Kulübü sporcuları Sude Tüysüz ve Özer Özkul ikinci, Feyza Üstüntaş, Abdullah Mete Özkul ile Sümeyye Yılmaz da üçüncülük elde etti.

Kulüp Başkanı Ferruh Perdar, tüm sporcuları tebrik etti.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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