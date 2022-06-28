Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazi ailesini ziyaret etti.

Ekici, Suriye-Elbab Gazisi Sezer Özdere'nin ailesini ziyaret edip, isteklerini dinledi.

Her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiğini belirten Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile kazanıldığını kaydetti.

Vali Ekici'den çilek evine ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da çilek evini ziyaret etti.

Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Alacaoğlu köyündeki çilek evini gezerek bilgi aldı.

Kırklareli'nde tarım ile turizm bağdaştırıldığını ifade eden Ekici, tarımsal turizm alanının da kentte yaygınlaştırıldığını kaydetti.

Bu tip işletmelerin sayısının her geçen gün arttığını aktaran Ekici, güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.