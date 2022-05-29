Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Kırklareli'nde meşe balı üretiminin arttırılması amacıyla 30 üreticiye 150 arı kovanı dağıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresince yürütülen "Meşe Balı" projesi kapsamında il genelinde üreticilere arı kovanları teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yüzde 75 hibeli arı kovanlarının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bu tür çalışmalar ile özellikle meşe balı üretimini arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Aksoy, "2021 yılında coğrafi işaret almaya hak kazanan Kırklareli Meşe Balının koyu renkli, kolay kristalize olmayan, viskoz, akışkan, nem oranı çiçek ballarına göre daha düşük, boğazı yakmayan, antioksidan kapasitesi yüksek bir salgı balıdır. Kırklareli Meşe Balının coğrafi sınırı Kırklareli Merkez, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Kofçaz ilçeleri olarak belirlenmiştir." dedi.

29. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali programı belirlendi

Kırklareli'nde 29. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin programı açıklandı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin 2-3 - 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, festivalde Candan Erçetin, Kubat, Ali Altay, Funda Arar gibi sanatçıların konser vereceği bildirildi.

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.