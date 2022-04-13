Kırklareli Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi.

İş sağlığının önemine değinen Cerit, bu konuda tüm tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

KTSO Meclis Toplantısı yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, oda olarak kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya KTSO Başkanı Soner Ilık ile meclis üyeleri katıldı.

Küçükbaş hayvanlar aşılanıyor

Babaeski ilçesinde küçükbaş hayvanlar şap ve çiçek hastalığına karşı aşılanıyor.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında küçükbaş hayvanları hastalıklara karşı aşılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalıklarla mücadelede en önemli tedbirlerin başında aşılamanın geldiği belirtildi.

Aşılama çalışmaları ile sağlıklı sürüler oluşturulması hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Zoonoz hastalıkların önüne geçilerek toplum sağlığı korunur ve oluşturulan sağlıklı sürüler ile ekonomik kayıpların önüne geçilir." denildi.