KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde örtü altı yetiştiriciliği eğitimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pınarhisar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Kaymakam Mehmet Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürü Hasan Doğan ile çiftçiler katıldı.

Aksoy, konuşmasında, örtü altı yetiştiriciliğinin verim ve kalite açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu sayede yıl boyunca bitkisel üretim yapılmasının da sağlandığını ifade eden Aksoy, "Örtü altı yetiştiriciliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak gıda ihtiyacının artması özellikle sebzelere olan talebin artması örtü altı üretim ile her mevsimde kaliteli ve sağlıklı daha çok üretim yapılmasını mümkün kılmaktadır." diye konuştu.

Eğitimde Yolava Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde görevli Dr. Gülay Beşir, Dr. İbrahim Sönmez ve Dr. Barış Albayrak örtü altı sebze yetiştiriciliğinde ürün deseni, toprak verimliliği ve bitki besleme konularında bilgi verdi.

"Budak Çal Tiyatro Şenliği"

Lüleburgaz Belediyesinin "Budak Çal Tiyatro Şenliği" devam ediyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde şenlik kapsamında yönetmenliğini Anol Ergin'in yaptığı "Bir Koltukta Dört Karpuz" isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Tiyatro oyununa vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik yarın sona erecek.

"Memleket Saat Ayarı" tiyatro oyunu sahnelendi

Kırklareli'nde "Memleket Saat Ayarı" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, tiyatrocu Salih Kalyon'un tek kişilik "Memleket Saat Ayarı" oyunu izleyicilerle buluştu.

Kalyon'un 55 yıllık sanat yaşamı boyunca tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadıklarını ele aldığı oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Oyunun ardından Belediye Başkan Vekili Sualp Aldüz, Kalyon'a çiçek ve plaket takdim etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Değirmencik köyüne 4 Nisan Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.