Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları sıfırın altında 7 dereceyi bulurken, kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
