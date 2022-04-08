Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulunuldu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde çıkan yangında 156 küçük ve büyükbaş hayvanı telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulundu.

Vali Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile yaklaşık 7 ay önce ağılında yangın çıkan Kemal Borazan'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 28 küçükbaş hayvanı Borazan'a teslim etti.

Borazan, yangında 149 küçükbaş ile 7 büyükbaş hayvanın yangında telef olduğunu söyledi.

Kendisine sahip çıkan Vali Bilgin'e teşekkür eden Borazan, hayvan besiciliğine kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.