Kırklareli'nde Organize Suç Örgütü Operasyonunda 3 Tutuklama
Kırklareli'nde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri organize suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel