Haberler

Kırklareli'nde Okul Servis Araçlarına Denetim

Kırklareli'nde Okul Servis Araçlarına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki servis araçları ve sürücüler üzerinde denetim yaptı. 75 araç kontrol edilerek, güvenli yolculuk konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.

Ekipler 75 araç ve sürücüsünü denetledi, ilk, orta ve liselerin çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu milyonluk borçla sırra kadem bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.