Kırklareli'nde Okul Servis Araçlarına Denetim

Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.

Ekipler 75 araç ve sürücüsünü denetledi, ilk, orta ve liselerin çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.