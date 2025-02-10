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Bir il bu olayı konuşuyor! Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu

Bir il bu olayı konuşuyor! Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu
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Kırklareli'nde ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada salon içerisinde seyyar kamera düzeneği ele geçirdi. Kentte büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERA DÜZENEĞİ BULUNDU

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda masaj salonunda yapılan aramada, seyyar kamera düzeneği ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İşletme sahibi H.K. ile işletme personeli Ö.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu tip yerlere gidip fuhuşa bulaşanlar şantajı düşünsün gitmeyene bir şey yok .. ))

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