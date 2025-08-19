Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı yapıldı. Toplantıda önemli gündem maddeleri görüşüldü ve encümene başarı dilekleri iletildi.
İl Encümeni Toplantısında önemli kararlar alındığını ifade eden Turan, encümene çalışmalarında başarı diledi.
Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel