Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı yapıldı. Toplantıda önemli gündem maddeleri görüşüldü ve encümene başarı dilekleri iletildi.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

İl Encümeni Toplantısında önemli kararlar alındığını ifade eden Turan, encümene çalışmalarında başarı diledi.

Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı

Yargıtay'dan çarpıcı karar! Sosyal medyada bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.