Kırklareli'nde gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla yapılan denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler, fırın, restoran, tatlı, kasap ve mandıraları denetledi.

İş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını da kontrol eden ekipler, soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin saklama koşullarına da baktı.

Aksoy, ramazan ayı denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Denetimler ile halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Aksoy, "Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da mesai mefhumu gözetilmeksizin aynı kararlılıkla devam edecektir. Tüketicilerimiz gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattına yapabilirler." dedi.