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Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı

Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' tanıtım programında vatandaşlara projeyi anlattı ve uyuşturucu ile mücadelede vatandaş desteğinin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtım programına katıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, proje tanıtım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu ifade eden Turan, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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