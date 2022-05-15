Kırklareli'nde ekili alanlar incelendi - Haberler

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Kırklareli'nde ekili alanlar incelendi

AA - Ufuk Ertop - Güncel
Kırklareli'nde ekili alanlar incelendi

Kırklareli'nde yem bitkileri ekili alanlarda inceleme yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yem bitkileri ekili alanlarda inceleme yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Babaeski ilçesinde yem bezelyesi, macar fiği, İtalyan çimi ve yulaf ekili alanları hastalıklara ve bitkilerin gelişimlerini inceledi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ilçede 36 köy ve beldede yem bitkileri ve hububat üretiminin yapıldığını söyledi.

İlçede 385 çiftçinin üretime katkı sağladığını ifade eden Aksoy, 11 bin 730 dekar alanın işlendiğini belirtti.

Ekiplerin arazi kontrol ve inceleme çalışmalarını tamamladığını aktaran Aksoy, hasat sonuna kadar incelemelerin devam edeceğini aktardı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, İtalyan, Tarım, Güncel, Haberler

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