Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi - Haberler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu kırsalda etkili oldu.

Kısa süren dolu yağışı daha sonra sağanağa döndü.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının meyve ağaçları ile diğer ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Aksoy, "Çiftçilerimize geçmiş olsun. Yağış sonrası ekiplerimiz hemen çalışmalarına başladı." dedi.