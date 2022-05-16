Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi - Haberler

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Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi

Kırklareli'nde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu kırsalda etkili oldu.

Kısa süren dolu yağışı daha sonra sağanağa döndü.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının meyve ağaçları ile diğer ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Aksoy, "Çiftçilerimize geçmiş olsun. Yağış sonrası ekiplerimiz hemen çalışmalarına başladı." dedi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Güncel, Haberler

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