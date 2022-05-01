Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağ ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağ ele geçirildi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağ ele geçirildi

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Kayalı Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmışı misina ağ toplandı.

Denetimlerde ağlara takılı bulunan sazanlar ile diğer canlılar da suya bırakıldı.

Açıklama da denetimlerin devam edeceği bildirildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Baraj, Tarım, su, Güncel, Haberler

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