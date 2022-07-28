Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yiğitbaşı köyünde E.K, evinin bahçesindeki deposunda bazı tarım ve inşaat malzemelerinin eksik olduğunu fark ederek durumu Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Ekiplerle birlikte depoda incelemede bulunan E.K, jeneratör, saman kırma makinesi, hilti plastik kaynak makinesi, demir kaynak makinesi, matkap, spiral kesme makinesi ve 3 takım çantası ile içindeki malzemelerin olmadığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli A.Y. ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Küçükbaş hayvanların telef edildiği iddiası

Kırklareli'nde bir kişi küçükbaş hayvanlarının zehirlenerek telef edildiğini iddia etti

İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden E.A, Kayalı köyünde aralarında husumet bulunan S.Ç'nin 7 keçisini zehirleyerek telef ettiğini öne sürdü.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.