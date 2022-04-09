Kırklareli'nde 56 bin dekar mera alanı gübrelenerek ıslah edildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, 2004 yılından itibaren 26 köyde yaklaşık 56 bin dekar alanın gübrelenerek ıslah edildiğini söyledi.

2022 yılında bin 500 dekar mera alanına 27 bin 500 ton kompoze gübresi uygulandığını ifade eden Aksoy, çalışmaların köy halkının desteği ile yapıldığı kaydetti.

Gübreleme çalışmaları ile mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığı anlatan Aksoy, "Mera alanlarında ot verimini ve kapasitelerini arttırarak kaba yem açığımızı kapatmak, hayvancılığımızı daha verimli, kazançlı ve kaliteli bir seviyeye ulaştırmak amaçlanmaktadır." dedi.

Aksoy, tarım ve hayvancılığa yüzde 50 hibe desteklerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.