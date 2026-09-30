Haberler

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, 3 bin 500 üniversite öğrencisine bilgilendirme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Kampüsteki stantta yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye barınma, iletişim kanalları ve terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri anlatıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Güvenlik şubesi ekiplerince Kırklareli Üniversitesi Kampüsünde bilgilendirme standı kuruldu.

"El Ele Güvenli Geleceğe" mottosuyla gerçekleştirilen faaliyette yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye, kentin sosyal ve kültürel yapısı, barınma imkanları, olası sorunlar karşısında başvurabilecekleri iletişim kanalları ile terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve korunma yolları anlatıldı.

Sorumluluk alanlarına ilişkin öğrencileri yüz yüze bilgilendiren polis ekipleri, gençlere broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika maçı öncesi şok! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı!
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

Test sonuçları belli oldu, biri pozitif
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Bir dahaki sefere öldürüleceksiniz
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir